Così Napoli comanda nel trotto mondiale

di Gaetano Borrelli

Nell'ultimo week end si è sentito forte l'Inno di Mameli negli ippodromi di New York, Helsinki ed Amburgo grazie ai trionfi di tre trottatori con colori italiani: Zacon Gio nell'International Trot, Face Time Bourbon nel campionato europeo dei quattro anni, e Zarenne Fas nel «Grosser Preis Von Deutschland». Dopo l'Inno di Mameli ci sarebbe stato bene anche O sole mio. Sì, perché tutti e tre i cavalli appartengono a proprietari napoletani: Zacon Gio agli imprenditori della ristorazione Giovanni e Giuseppe Franco (padre e figlio); il francese Face Time Bourbon al broker assicurativo internazionale Antonio Somma; Zarenne Fas all'avvocato patrocinante in Cassazione Francesco Gragnaniello. Tre campioni giovani di cui non si fa fatica a dire che attualmente sono al vertice del trotto mondiale. Per Antonio Somma doppio trionfo: è il capofila dei proprietari di Face Time Bourbon ma è anche colui che ha fatto nascere Zacon Gio. Ed è stato un sabato di emozioni al quadrato anche per l'avvocato Gragnaniello nella veste di proprietario e allevatore di Zarenne Fas.





