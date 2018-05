Crescenzo d'argento agli Europei: San Valentino Torio brilla nel karate

di Giuliano Pisciotta

Un ennesimo trionfo internazionale per lo Shirai Club di San Valentino Torio del maestro Antonio Califano. A fregiarsi di un prezioso argento è Angelo Crescenzo, giovane karateka che ha conquistato il secondo gradino del podio al Campionato d'Europa in corso di svolgimento a Novi Sad, in Serbia.



Nella categoria 60 kg, l'atleta dell'Agro ha inanellato un percorso netto fino alla finale, battendo in successione il francese Lopes, il georgiano Tkebuchava, l'ungherese Kiss e, in semifinale, il russo Plakhutin. Nell'ultimo round, Crescenzo s'è dovuto arrendere al macedone Pavlov, conquistando comunque il secondo gradino del karate continentale, nella specialità kumite.

