di Diego Scarpitti

«Sapevo che sarebbe stata dura. Complimenti ai ragazzi: hanno dato il cuore. Società giovane e ambiziosa». E così la prima vittoria della Studio Senese Cesport coincide con il debutto sulla panchina gialloblù di Paolo Iacovelli nella prima gara del 2019. Invocati, cercati, sfiorati, arrivano i tanto desiderati tre punti in campionato, utili a superare la Tgroup Arechi in classifica e a distanziare Metal Carpenteria Rari Nantes Crotone e Muri Antichi, prossimo avversario sabato 19 gennaio in Sicilia. Pugno chiuso e doppietta per capitan Fabrizio Buonocore (nella foto di Manuel Schembri). «Finalmente ci siamo sbloccati. Dobbiamo aggiustare ancora tante cose. Ci sono ampi margini di miglioramento ma l’importante era vincere ed è stato fatto. Ora testa subito a Catania». Battere il ferro finchè è caldo. L’esperto pallanuotista figlio d’arte suggerisce ai suoi compagni d’avventura nel girone Sud di approfittare del cambio di passo e di sfruttare le favorevoli circostanze. Si può modellare il destino e orientare le vele verso altri successi. «Abbiamo intrapreso la strada giusta. Risultato che fa bene al morale». Amaurys Perez, autore del 2-3, e l’ex di turno Matteo Aiello capitolano al PalaCasoria 7-5 (1-2, 2-2, 1-0, 3-1). L’italo-cubano più noto sul grande schermo e il mancino napoletano incassano la quinta sconfitta consecutiva. Spadafora, protagonista di giornata con la tripletta messa a bersaglio, trascina i calabresi al cambio campo sul 3-4. Giacomo Saviano stabilisce il 4-4 nel terzo periodo. Impone il suo ritmo e si appropria dell’ultima frazione la Cesport, che firma il primo vantaggio dell’incontro con Pier Paolo Parrella (5-4). Soffre in tribuna lo squalificato Alessandro Femiano, accanto all’amico Giuseppe Rovani, impegnati in una telecronaca accalorata. Febbricitanti e non al top della condizione Carlo Simonetti e Dario D’Antonio. Ad aggiudicarsi lo scontro salvezza con un margine di +2 i ragazzi del patron Giuseppe Esposito. «Compatti e sicuri sempre. Ho ravvisato nuove motivazioni nei giocatori. In vasca si sbaglia di meno», rileva il presidente vomerese. A piccoli passi la Studio Senese ritrova il sorriso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA