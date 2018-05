di Gianluca Agata

Splendido argento per Simone D'Ambrosio nella gara di Trap dell’Open Gran Prix, che si è conclusa oggi a Malta. Il ventiduenne tiratore di Crispano, tesserato per le Fiamme Oro, ha sbaragliato la concorrenza arrendendosi solo al compagno di squadra Erminio Frasca. Il tirarore di Priverno (Latina) è arrivato alla finale con il punteggio di 115/125, mentre D'Ambrosio è rientrato tra i migliori sei con 118/125. Nella serie decisiva i due azzurri non hanno avuto rivali e si sono ritrovati a contendersi l'oro e l'argento fino ai piattelli conclusivi. Alla fine la meglio l'ha avuta Frasca, salito sul primo gradino del podio con 46 e costringendo D'Ambrosio alla piazza d'onore con 44. Terzo il maltese Brian Galea con 117.



Già campione d’Europa junior del trap a Lonato, bronzo individuale e argento a squadre ai recenti mondiali universitari, il ventiduenne tiratore di Crispano, cresciuto con i consigli di Ennio Falco e Angelo Scalzone, si è fatto subito conoscere lo scorso hanno nel mondo dei senior nella gara di coppa del mondo di Delhi battendo una icona del tiro a volo mondiale: l’eterno Giovanni Pellielo.



Soddisfatto il Direttore Tecnico Albano Pera: «Con un oro ed un argento come si può non esserlo! Questi Gran Premi sono una ottima occasione che i nostri tiratori hanno per acquisire maggiore dimestichezza con le gare internazionali ed il fatto che riescano sempre a ben figurare è il sintomo di un movimento sano».

