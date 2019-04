di Diego Scarpitti

Cinquina sulla ruota di Torino. Soddisfazione doppia per il napoletano Vincenzo D'Arco, atleta delle Fiamme Gialle, che si riconferma protagonista sulla materassina. Sogna le Olimpiadi di Tokyo 2020 il judoka nato a Miano, che si è imposto ai campionati assoluti al PalaRuffini nella categoria +100 kg. Con la mano sinistra mostra il numero dei suoi trionfi. «Avevo un problema alla schiena ma sono riuscito nel mio intento: conquistare il quinto titolo italiano assoluto. Non sto attraversando un bel periodo ma ho rialzato la testa e vinto, nonostante tutto», tiene a precisare D’Arco (nelle foto di Emanuele Di Feliciantonio e Franco Di Capua). Condizioni fisiche non al top: sono prevalse le motivazioni e la ferrea volontà di imporsi.



Tre incontri disputati sul tatami piemontese. Da testa di serie, il guerriero partenopeo in judogi ha affrontato Matteo Montorfano, superandolo con ippon, poi contro Lorenzo Agro Sylvain decisivo il waza ari al golden score e in finale ippon di uchimata ai danni di Tiziano Di Federico. «Gareggiava anche mio fratello Salvatore, che purtroppo non ha raggiunto il podio: vorrei ringraziarlo di cuore, perché mi ha dato la forza necessaria per aggiudicarmi la finale. Salvatore è parte di me e questi aspetti, nei momenti di difficoltà, aiutano molto sul tatami: servono a vincere competizioni importanti come gli assoluti». Legami fraterni inossidabili e indissolubili.



«Doveroso, inoltre, ringraziare la mia famiglia, che non ha fatto mancare vicinanza e affetto: mia madre Marisa e mio padre Nicola hanno percorso mille chilometri per sostenermi. Non era invece presente l’altro mio fratello Fabio, poiché sta preparando la tesi in Ingegneria elettronica alla Federico II ma ha seguito ogni fase del torneo in streaming da casa. Un grazie speciale va ai due miei amici Mariagrazia e Gianluca Ferro, che mi sono sempre accanto».



D’Arco precede Tiziano Di Federico (Torlupara), Nicola Becchetti (Kodokan Fratta) e Lorenzo Agro Sylvain (Kyu Shin Do Kai Parma). «Guardo al nuovo obiettivo: i prossimi Giochi europei. Punto in alto». Come sempre del resto, senza fermarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA