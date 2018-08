Daisy Osakue in finale nel lancio del disco agli Europei di Atletica 2018

di Mario Nicoliello

BERLINO - Operazione compiuta. Daisy Osakue è in finale nel lancio del disco agli Europei di Berlino. La piemontese ha smaltito alla grande tutto il polverone sollevatosi dopo il fattaccio di Moncalieri, acciuffando la qualificazione in tranquillità. Dopo aver preso le misure alla pedana con un primo lancio nullo, la torinese si é esibita in un ottimo - considerando l`orario mattutino - 58.73 al secondo tentativo, misura di 23 centimetri superiore allo standard di accesso in finale. Cosi l`azzurra non ha avuto bisogno del terzo lancio, ma ha potuto raggiungere in anticipo lo spogliatoio. La finale sarà in programma sabato alle 20.20.



Daisy Osakue è felice e soddisfatta: «È la ciliegina sulla torta che mi serviva per dimenticare quello che è accaduto - commenta a caldo dopo le qualifiche - È bellissimo. Mi sentivo bene, per me la finale era un sogno. Il mio campionato europeo è iniziato alla grande e non vedo l'ora di divertirmi e di farvi divertire».

