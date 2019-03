Chris Masters, stella del wrestling: «Via Caracciolo come la California»

di Francesca Mari

Il campione americano del wrestling passeggia sul lungomare Caracciolo. Chris Masters, in attesa della competizione di domani al Palapartenope si gode Napoli. «Il lungomare di Napoli- ha dichiarato- somiglia a quello della California». Dopo un giro per la città, stasera pizza da Salvo.



Una volta c’erano Hulk Hogan, Macho Man, Undertaker, oggi i nomi sono cambiati ma l’emozione rimane la stessa. Grandi campioni internazionali nel capoluogo partenopeo: Napoli ospiterà, infatti, il più grande evento di wrestling degli ultimi dieci anni nel Sud Italia.



L’appuntamento è al Palapartenope di Napoli domani alle 17.30. Lo show si chiamerà «I Miti del Wrestling: Masters of the Universe» ed avrà come ospite d’onore «The Masterpiece» Chris Masters, superstar che nella WWE ha affrontato campioni del calibro di John Cena, The Undertaker, Triple H, Ric Flair. Lo show inizierà alle 17.30 ed al termine dello stesso sarà possibile incontrare e farsi fotografare con Chris Masters e con gli altri lottatori presenti.



Nel corso dello show al Palapartenope andranno in scena anche una battle royal, con dodici wrestler impegnati gli uno contro gli altri, ed un «Championship on a pole match» con Alex Flash ed il grande beniamino del pubblico napoletano, Picchio, che si daranno battaglia per raggiungere per primi la cintura di campione posta su un alto palo posto ai lati del ring.



Insieme a Chris Masters saranno all’evento altri grandi nomi internazionali come il francese Tom La Ruffa, con un passato in WWE e ad Impact Wrestling negli Usa, ed il maltese Gianni Valletta, partner di coppia di un’altra grande stella WWE, Tajiri. Sul ring anche un match femminile tra due campionesse mondiali attualmente in carica: Miss Monica e Laura Di Matteo Con loro, anche i wrestler italiani che hanno fatto incetta di titoli in giro per il mondo, come Fabio Ferrari, Karim Brigante, il lottatore mascherato Red Scorpion.



Si esibirà prima dello spettacolo Viklaus, un rapper napoletano che ha dedicato il suo primo EP ufficiale, “Legit”, al punto che la copertina raffigura l’artista appoggiato sulle corde, come dopo un lunghissimo e faticoso match.



General manager dello show è Michele M. Ippolito, secondo il quale «a Napoli andrà in scena un grande spettacolo per famiglie, adatti a bambini, ragazzi ed adulti. Il wrestling rappresenta la grande e continua lotta tra il bene ed il male. C’è il cattivo che sembra che possa vincere, ma alla fine il buono trionfa. Il tutto condito da grande atletismo ed un pizzico di ironia. Portiamo a Napoli alcuni tra i migliori lottatori del pianeta e questo deve essere motivo di orgoglio per la città».



I biglietti sono in vendita a prezzi popolari (da 12,50 a 25 euro più prevendita) tramite il circuito Go2, nelle migliori rivendite e presso il Palapartenope di Fuorigrotta. Infoline al 3403008340.

