All'Aqavion di Brusciano il Torneo memorial De Crescenzo

Tanti ex campioni della pallanuoto sono intervenuti stamane alla presentazione della prima edizione del «Trofeo Paolo De Crescenzo», dedicato alla memoria dell'ex allenatore scomparso un anno fa per un male incurabile. Nei saloni del Circolo Nautico Posillipo anche l'assessore allo Sport, Ciro Borriello, che ha anticipato che la piscina in costruzione alle spalle della Scandone in vista delle Universiadi sarà dedicata a De Crescenzo, uno dei simboli della pallanuoto internazionale grazie alle vittorie ottenute da atleta e da allenatore e ai numerosi campioni lanciati. Due di essi, Fabio Bencivenga e Fabio Violetti, sono stati i promotori della manifestazione in programma sabato 2 e domenica 3 giugno presso la struttura dell'Aqavion di Brusciano, in provincia di Napoli, dove De Crescenzo si era dedicato nei mesi precedenti alla malattia alla cura dei giovani pallanuotisti. Al torneo sono iscritte dodici formazioni under 11. «Era doveroso - spiegano Violetti e Bencivenga - ricordare Paolo con un torneo nella categoria nella quale aveva svolto la sua ultima esperienza proprio con noi ed in questo impianto. Abbiamo coinvolto subito Cinzia, la sua compagna, e i figli Brunella e Francesco, che si sono mostrati favorevoli ed entusiasti per la nostra iniziativa. Paolo, dopo tanti anni ai vertici con squadre di prestigio e la Nazionale, si era rigenerato con i nostri settori giovanili a cui, da subito, si era particolarmente legato. Il suo sorriso, il suo carisma, la sua ironia e la sua gran signorilità ci manca tantissimo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA