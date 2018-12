di Diego Scarpitti

La Regione Campania consentirà di praticare sport gratuito a Scampia. Ad annunciare la visita del presidente Vincenzo De Luca alla Star Judo Club è il maestro Gianni Maddaloni. «Il governatore De Luca verrà da noi in palestra il 12 dicembre, per conoscere direttamente il nostro impegno sul territorio, e constatare di persona che l’attività sportiva non è solamente finalizzata a vincere medaglie e trofei ma ad attivare percorsi di legalità».



Il finanziamento erogato da Palazzo Santa Lucia per un anno, con possibilità di rinnovo, permetterà di proseguire, senza affanni, le iniziative poste in essere dal padre dell’oro olimpico a Sydney 2000 Pino Maddaloni. Una boccata d’ossigeno, una scialuppa di salvataggio, un soccorso nei confronti di chi si prodiga, non da oggi, per il riscatto di un quartiere e della sua gente, puntando sull’integrazione sociale e l’inclusione familiare. «La legalità si costruisce insieme», ripete il suo mantra ‘O Maè, che considera prioritario lo sport per ridurre drasticamente l’obesità adolescenziale, la violenza minorile, e staccare i ragazzi da cellulari e pc.



«Il presidente De Luca ha riconosciuto la validità del percorso Maddaloni in un contesto difficile. La periferia napoletana ringrazia e sperimenta concretamente l'azione e la vicinanza delle istituzioni». Si gettano così le premesse per la Cittadella dello Sport e il progetto di fair play del judo e attività motorie nelle scuole elementari. Fare squadra premia sempre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA