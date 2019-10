di Diego Scarpitti

Argento di squadra agli Europei under 21 di Vantaa, in Finlandia, bronzo mondiale di categoria a Marrakech, in Marocco. Sta perfezionando il suo curriculum internazionale Gennaro Pirelli. Colonna portante del Kodokan Napoli, alla prima esperienza iridata, il giovane ma statuario judoka mette al collo un metallo pesante nella categoria 90 kg. Sotto lo sguardo attento di Pino Maddaloni, oro a Sydney 2000 e attualmente arbitro di livello planetario, Pirelli riceve i complimenti e l’abbraccio di Raffaele Parlati, tecnico della Nazionale giovanile.



«Sono felice del risultato ottenuto, a tal punto da non riuscire nemmeno a descrivere cosa sto provando. La gara è stata sicuramente difficile, ma incontro dopo incontro ho preso sempre più fiducia nelle mie capacità e nelle mie possibilità», racconta entusiasta l’atleta partenopeo. Sguardo fiero sul podio e testa alta. Da debuttante nel campionato del mondo juniores, Gennaro rispolvera la «sana cazzimma», tipica di chi si allena con impegno e costanza in piazza Carlo III. «Si tratta della mia prima partecipazione ad un Mondiale ed essere riuscito a conquistare la medaglia al primo tentativo rende il tutto ancora più indescrivibile. Ringrazio le persone che mi sono state accanto e che mi hanno supportato, come la mia famiglia a cui dedico principalmente il bronzo. Ringrazio, altresì, i miei compagni di squadra e i tecnici della Nazionale, la mia società e i maestri Giuseppe e Luca Marmo».



Nitido e convincente il percorso sul tatami di Pirelli. Lo statunitense Jeffrey Stout è il primo a cadere sulla materassina, poi tocca al serbo Darko Brasnjovic, quindi capitola il marocchino Hamza Abdallaoui e medesima sorte spetta al brasiliano Igor Morishigue. Prevale in semifinale l’ungherese Roland Goz con sode tsuri komi goshi, che Gennaro non è riuscito a schivare. Lotta per il terzo posto con il bosniaco Toni Miletic: match concluso dopo 28” di golden score con il terzo shido rifilato all'avversario.Pirelli ha chiuso alle spalle del georgiano Lasha Bekauri e del magiaro Goz. In fin dei conti non male per la matricola napoletana.

