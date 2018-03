di Gianluca Agata

Sulla pista Pallottieri dell’Aremogna a Roccaraso è andata in scena la gara più antica e longeva del Comitato Campano, il Derby Cittadino dello Sci napoletano, organizzato dello sci club Napoli, sodalizio fondato oltre 70 anni fa, che quest’anno ha raggiunto la 63 edizione. Grande soddisfazione per il presidente Roberta Cataldi che ha collezionato con i suoi atleti in questa gara ben 8 podi. Nella categoria Ragazze, per cominciare, il podio è stato tutto gialloblù con Annarita Panza che ha vinto con il miglior tempo assoluto della categoria femminile, seguita dalle sue compagne dello sci club Napoli, Maria Paola Materazzo e Carolina Amirante.

Nella categoria maschile Antonio Spagnamusso è salito per la prima volta sul gradino più alto del podio regalando allo Ski Tribe, il più giovane fra gli sci club del Comitato campano, il primato e precedendo Riccardo Lottini (Sai Napoli) e Luigi Maria De Conciliis (SC Napoli). Spagnamusso ha reso felice Giacomo Perni: l'allenatore siciliano e direttore tecnico da un anno alla guida della società partenopea, ottenendo anche il secondo posto assoluto dietro Francesco Lardinellibecci (Sai Napoli), della categoria 'Allievi', che si è aggiudicato il Trofeo Sergio Contardi Falco, seguito da Giuseppe Giannino e Giordano Buonafede entrambi del Napoli.

Tra le allieve prima si è classificata Ludovica la Rusca del SAI Napoli, argento Giulia Pennarola (sc Napoli) e bronzo Wanda Sarubbi del SAI. Nella categoria giovani senior femminile i primi due posti vanno al SAI con Ludovica Acquaviva e Lorenza Napolitano, terza Marilù Brancaccio dello sci club Napoli. Nella maschile, invece primeggia Andrea Majello del SAI, secondo Ermanno Vivolo dello sci Club Plattner e terzo Leonardo Rucci del 3punto3. La premiazione della “classica” dello sci napoletano si svolgerà, come da tradizone decennale a novembre, in apertura della successiva stagione sciistica.

