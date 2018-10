di Diego Scarpitti

Dimenticata in fretta la sconfitta maturata al PalaJonio 3-1 contro Maritime Augusta. Alle spalle lo scivolone inatteso rimediato in campionato. Si rialza subito e torna a sorridere il Lollo Caffè Napoli. Nel secondo turno della Coppa della Divisione gli azzurri travolgono il Futsal Fuorigrotta con un tennistico 6-0. Al PalaCercola larga vittoria nel derby, grazie alle doppiette di Peric e Salas e le marcature di Jelovcic e Baron. Ampio minutaggio concesso a Juri Bellobuono tra i pali. «Quest’anno con la fiducia di mister David Marin e gli insegnamenti proficui di Francesco Molitierno posso crescere davvero tanto, assumendomi maggiori responsabilità. Ambisco a giocare in serie A1 dopo l’esperienza formativa in A2. E' un orgoglio scendere sul parquet, indossando la maglia della mia città». Prossimo impegno di capitan Massimo De Luca e compagni lunedì 22 ottobre contro la capolista Italservice Pesaro a punteggio pieno. Posticipo delicato e in palio tre punti pesanti, per ribadire con forza l’obiettivo stagionale e agganciare in classifica una diretta concorrente.

