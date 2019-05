di Diego Scarpitti

Parlottano per pochi istanti, l’abbraccio di consolazione, sincero e non artefatto né di circostanza, il bacio sulla nuca, le lacrime, i complimenti. E’ questa la scena più bella ed emozionante del campionato italiano under 21, che innesca gli applausi in Lombardia. A Brescia finale interamente napoletana nella categoria 60 kg tra l’atleta delle Fiamme Oro, Biagio D’Angelo, e il suo amico-rivale della Star Judo Club di Scampia, Antonio Bottone. Si conoscono da sempre e il destino li ha fatti ritrovare sul tatami da avversari. Prevale il fair play. «Non è stato semplice, ma ho lavorato molto e dopo il quinto posto agli Assoluti dovevo fare qualcosa di buono. Con Antonio siamo sempre stati amici e quello che è successo al termine della finale è stato sincero e spontaneo», spiega il vincitore del titolo, che si è posizionato sul gradino più alto del podio, precedendo l’allievo del maestro Gianni Maddaloni, Luca Carlino (Akiyama Settimo) e Alessandro Aramu (Kumiai Druento).



Chiude prima del tempo regolamentare gli incontri, risolti per ippon, Biagio D’Angelo (nelle foto di Giorgio Gagliano), sospinto dai tecnici Luca Poeta ed Elio Verde. Percorso indisturbato verso l’oro: capitola il partenopeo Guglielmo Imperato, poi la volta del romano Leonardo Feliziani, in semifinale cede Aramu: il solito morote, tecnica di braccia preferita da Biagio. Seguono con attenzione l’incontro il responsabile della Polizia di Stato, Dario Romano, e il maestro Raffaele Parlati. Si emoziona non poco il papà, Mimmo D’Angelo, tecnico e collaboratore della Nippon Club, che immancabilmente accompagna il giovane judoka nelle competizioni internazionali: si ripropone un altro abbraccio, questa volta familiare. «E alla fine ti rendi conto che, arrivare sopra le nuvole, non é poi tanto difficile, basta solo volerlo. E da domani “punto e a capo”», dichiara l’orgoglioso genitore Mimmo. «Oltre ad inculcare la legge dello sport in famiglia, ho trasmesso ai miei figli l'essenza della vita ma soprattutto il rispetto. Mamma Rita per la sua festa si è ritrovata, forse, il regalo più bello: il titolo d'Italia under 21».Racconta la sua esperienza e dell’argento messo al collo il judoka-pianista. «Ero emozionato, perché la mia prima finale dopo quattro anni, in cui ho perso sempre in semifinale. E poi combattere con il mio ex compagno di squadra è stato davvero strano. Sono salito sul tatami, carico e concentrato, ho peccato, però, di ingenuità, per un attimo mi sono rilassato ed è stato fatale: Biagio ha sfruttato quel momento e mi ha fatto ippon». Lacrime naturali e giustificate. «Ci avevo creduto fino alla fine, sono crollato e sono scoppiato a piangere. Infine l’abbraccio e il saluto. Sono sceso dal tatami piangendo, perché ci sono rimasto proprio male, ero ad un passo dall’oro», ammette Bottone. «Dopo tutti i miei amici, avversari e persone presenti al Pala San Filippo mi hanno fatto i complimenti, dicendomi di aver disputato una grande gara e che sono molto giovane. Questo mi ha un po’ risollevato il morale e mi ha fatto riflettere: non mancano le basi e i presupposti per vincere».Prossimi appuntamenti gli Europei in Finlandia nel mese di settembre e i Mondiali in Turchia. Nella speranza di rivedere un altro avvincente derby sulla materassina.

