di Diego Scarpitti

Si è dimesso il presidente della FIC Campania Pasquale Giugno. Vista la continua e reiterata assenza dei tre consiglieri Antonio Bottone (Amalfi), Orazio Milano (Circolo Nautico Stabia) e Domenico Carbone (Circolo Canottieri Irno), si è ritenuto impossibile, di fatto, continuare il mandato iniziato nel dicembre 2016 senza l’apporto fondamentale di tutti i componenti del comitato regionale campano. Da qui le dimissioni «necessitate», presentate dai consiglieri Domenico Perna (Circolo Ilva Bagnoli), Maurizio Sibillo, (Circolo Canottieri Nesis), Nicola Della Grottella (Circolo Canottieri Nesis). «Al più presto elezioni, per rilanciare la Federcanottaggio, nel pieno rispetto delle regole», spiega Giugno, che ha provato a rendere funzionale e operativa la struttura remiera con sede in via Alessandro Longo, nonostante le iniziali difficoltà logistiche. «Compiuti giganteschi passi in avanti in particolar modo a Lago Patria: mappatura dei rischi e ordinati pontili nuovi. Non semplice, però, relazionarsi con la burocrazia: due mesi per attendere un permesso», dichiara Giugno (nella foto di copertina con Giosuè Vitagliano), che intende ricandidarsi alla guida del comitato campano. Intercorreranno 60 giorni, 45 dei quali serviranno per presentare le candidature. Chiamate al voto tutte le società della regione aventi diritto.

