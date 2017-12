Djokovic annuncia il forfait anche al torneo di Doha

di Redazione Sport

Dopo il torneo esibizione di Abu Dhabi, Novak Djokovic è costretto ad annunciare il ritiro anche dal torneo di Doha in programma la prossima settimana. Il motivo del forfait dell'ex numero uno del mondo è legato all'infortunio al gomito destro non ancora superato. Il tennista serbo è fermo da sei mesi, l'ultima partecipazione a un torneo risale a Wimbledon, e sembra sempre più in dubbio la sua presenza agli Australian Open che prenderanno il via il prossimo 15 gennaio.

