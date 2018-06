«Sono felice all'idea di giocare ancora su questi campi. Ho bellissimi ricordi legati a questo torneo a partire dalla finale raggiunta dieci anni fa, oltre alla vittoria ottenuta in doppio. L'atmosfera è fantastica e non vedo l'ora di giocare nuovamente davanti al pubblico inglese». Novak Djokovic annuncia così la sua partecipazione al torneo Atp 500 del Queen's di Londra, in programma la prossima settimana. «Dopo Roma e Parigi, sono pronto a nuove sfide -aggiunge il serbo- Giocare sull'erba è sempre speciale, visto che si tratta della superficie più difficile da trovare. Questo torneo mi darà anche l'opportunità di preparare Wimbledon nel migliore dei modi».

