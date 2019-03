Djokovic segna di testa e tagga Cristiano Ronaldo

Il numero uno del mondo Novak Djokovic oltre che per il tennis non ha mai fatto mistero della sua passione per il calcio, più volte infatti ha espresso la sua fede calcistica legata ai colori rossoneri del Milan. Negli Stati Uniti per il torneo di Miami il campione serbo ne ha approfittato per fare una partitella tra amici, come testimoniato da un video pubblicato sulla pagina ufficiale della Atp in cui si vede Djokovic segnare di testa con tanto di didascalia: «Quando è che Cristiano Ronaldo è arrivato?». Djokovic nel condividere il tweet ha taggato proprio il fuoriclasse portoghese accompagnandolo con una emoji che fa la linguaccia e l'occhiolino. Un messaggio rivolto all'attaccante della Juventus in vista della sfida valida per le qualificazioni agli Europei che lunedì vedrà il Portogallo di Ronaldo ospiterà proprio la Serbia.

