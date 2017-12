di Diego Scarpitti

Fair play e divertimento, sorrisi e abbracci. Questi gli ingredienti che hanno addolcito la partita dei Due Capitani all’Edison Villaggio del Rugby. Si perpetua una sana tradizione, iniziata e mai interrotta dal 1983. Il simpatico evento affonda le sue radici nei primi anni ’80, quando i giocatori della squadra del Liceo Umberto, guidati dal professore Luigi Nespoli, organizzavano un incontro “sezione M contro tutti”. Edizione accolta, poi, dal CUS e proseguita con l’Amatori Napoli.



In scena una festa natalizia della palla ovale all’ombra del Vesuvio, per ricordare Annamaria Cinque e commemorare anche Antonio Caiazzo e Filippo Maria (Puccio) Tovecci, scomparsi prematuramente. Singolare la composizione delle due formazioni in campo. Come per strada i ragazzini si incontrano per giocare e fanno il cosiddetto “tocco”, così si è proceduto con analogo metodo sul campo. Unica condizione da rispettare è che i due capitani devono essere inevitabilmente leader dell’Umberto, del Cus o dell’Amatori. A guidare i neri e i blu è toccato quest’anno a Marco Aiello, che milita in Serie B, e al non ancora diciottenne Paolo Gisonni, tesserato verdeblu, membro dell’Accademia Federale di Roma, categoria under 18.Hanno partecipato 40 atleti di tutte le età dai 17 anni in poi. Esibendo un inconfondibile cappellino, Andrea Coppola (nelle foto di Luigi Petrucci), classe 2000, il più piccolo in campo e facilmente riconoscibile, il meno giovane, invece, Erasmo (Mimmo) Augeri, mediano d’apertura, due titoli italiani con la Partenope, medaglia di bronzo del CONI per meriti sportivi, classe 1939. Perentoria vittoria per 11-3 della compagine nera. A dirigere il match l’arbitro Rodolfo Antonelli. Alla fine strette di mano e classico Terzo Tempo, per suggellare i veri valori del rugby: amicizia e rispetto.

