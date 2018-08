Due senza di bronzo con il posillipino Maestrale e Giulivo a Shanghai

di Diego Scarpitti

Intesa e affiatamento. Larga parte del successo è da ascrivere alla consonanza agonistica dei canottieri azzurri. Specialisti dei Mondiali, tanto a Poznan (under 23) in Polonia quanto a Shanghai (universitari) in Cina, il posillipino Andrea Maestrale e Raffaele Giulivo bissano il bronzo nel due senza senior maschile. In un clima artefatto, dove stringente è la protezione dei dati così come complicato comunicare all’estero, se non attraverso una specifica app, visto il controllo rigido del regime cinese sui social network e whatsapp, gli atleti tesserati della Marina Militare (nelle foto di M.Ustolin) hanno lanciato un segnale dirompente, bucando la cappa di piombo. Brucia tutti allo start la favorita Gran Bretagna, autentico rullo compressore, che prende il largo nel secondo quarto. Fatica la Germania a tenere il passo degli inglesi mentre gli italiani resistono al pressing dell’Australia. Gli azzurri aumentano l’intensità e distanziano gli inseguitori. Segue un testa a testa vibrante con i teutonici, che per poco non consegna all’Italremo la medaglia d’argento. Indisturbati chiudono al comando gli inglesi, precedendo tedeschi e la coppia Giulivo-Maestrale, vere garanzie e i primi azzurri della spedizione iridata a podio. «Bellissima gara, combattuta e difficile. Non ce l’aspettavamo dopo la batteria e il recupero. Siamo riusciti a cambiare la barca che era vecchia e abbiamo anche cambiato il risultato», afferma Maestrale, sportivo di punta del Circolo Nautico Posillipo, che non ha esitato a dedicare il trionfo alla madre Tina e alle sorelle Giulia e Flavia. «Sono coloro che porto sempre con me». Abitudini vincenti che non si modificano. Dall’umidità di Shanghai al sole di Ibiza (a settembre) vacanza legittima e meritata.



