di Diego Scarpitti

Faccine allegre, linguacce, sorrisi, immancabili abbracci. Incredibili gli effetti visivi. Sfogliare per credere.



Non c’è solo il calendario “I Re di Napoli” ad abbellire le pareti e accompagnare i tifosi azzurri nel nuovo anno. Scatti suggestivi ed evocativi fioccano anche dal mondo della palla ovale. Niente parrucche, troni, location fiabesche come Palazzo Reale, la Reggia di Caserta o il Museo Archeologico Nazionale (MANN). Protagoniste dei 12 mesi del 2018 le ragazze dell’under 16 e le seniores dell’Amatori Napoli Rugby che sfrecciano in serie A. Di verdeblù si colora il calendario realizzato da una mamma prestata alla fotografia Stefania De Rosa. Istantanee tratte dalle gare e dalla finale di Coppa Italia, momenti di spensieratezza e naturalezza.



Già 150 pezzi andati a ruba, a fronte di una simbolica cifra di 10 euro, destinata a rimpinguare le casse societarie, in modo da coprire le spese delle trasferte, autogestite dai genitori delle giocatrici. Un processo di ammortamento sportivo volto a tamponare il fabbisogno finanziario delle atlete napoletane in lungo e largo per la Penisola.



L’idea del calendario è nata tre anni fa dalla felice intuizione del coach Manfredo (Dino) Borsa. «Un po’ per scherzo e un po’ per raccogliere fondi utili a pagare le numerose trasferte. Nei primi due anni ci siamo affidati ad un grande amico e fotografo, nonché rugbista, Mario Spada, che ha creato delle foto di pregevole fattura, contribuendo al successo dell'iniziativa» racconta il tecnico della femminile, costituita in pratica da un gruppo di ragazze fidanzate con i players della prima squadra.«Un team sorto da una richiesta proveniente “dal basso”: ho subito accettato la sfida, visto che il settore femminile era l'unico che mi rimaneva da allenare nella mia, ormai, lunga carriera». Dal cuore al campo il passo è stato brevissimo. Grandi, infatti, le soddisfazioni conseguite con il settore giovanile femminile per Manfredo Borsa: qualificazioni raggiunte alle finali nazionali svoltesi nello scorso giugno a Calvisano, riportando un lusinghiero risultato contro squadre di prestigio e tradizione. Belle e simpatiche le giovincelle dell’Amatori da ammirare sul green dell’Edison Villaggio ma anche in copertina. Copie del calendario a disposizione nella Club House.

