di Diego Scarpitti

«Educando, giocando». Si rinnova il tradizionale impegno alla Rotonda Diaz del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, in sinergia con la Fin Campania e la Federazione sci nautico e wakeboard. Al via l’edizione 2019 di «Nuotiamo e surfiamo insieme a Mappatella Beach». Sicurezza in acqua e garanzia per le famiglie, che affollano la spiaggia libera sotto la stata equestre del generale italiano, capo di stato maggiore del Regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale. Mentre si smonta l’arena del tennis, teatro delle recenti Universiadi all’ombra del Vesuvio, titolati istruttori come Fabiana Lamberti e Davide Natullo, Andrea Manzi, vincitore della Coppa Europa 10 km a Barcellona, Mario Sanzullo, il primo nuotatore napoletano qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Alessio Occhipinti, bronzo ai Mondiali di Gwangju in Corea del Sud (25 km) e argento nei 1500 stile libero nella 30esima edizione estiva dei Giochi universitari alla piscina Scandone, e Pietro Bonanno, responsabile del settore giovanile delle Fiamme Oro, dedicano il loro tempo e dispensano il loro impegno per l’apprendimento del nuoto di fondo e del surf ai piccoli bagnanti partenopei.



«Esserci sempre», l’impegno della Polizia di Stato e delle Fiamme Oro in particolare nel periodo estivo e non solo. «Ieri abbiamo arrestato tre persone per una sparatoria a piazza Trieste e Trento. L’attività odierna con le Fiamme Oro è un modo diverso ma non meno importante di perseguire lo stesso fine: legalità e prossimità al territorio e alle persone», spiega il neo questore Alessandro Giuliano, che raccoglie la pesante eredità di Antonio De Jesu. Sicurezza anche pratica con istruttori e validi campioni nel cuore di Napoli. «Siamo molto orgogliosi di questi nostri campioni, che sono atleti di livello internazionale, che si mettono in gioco, per stare vicino ai ragazzini della città e insegnare loro gli aspetti più belli dello sport: mostrano un volto dello Stato a cui teniamo molto». Si riconfermano istituzioni credibili Polizia e Fiamme Oro, innervate nel tessuto sociale. «Crediamo che la Polizia di Stato debba incontrare le persone in ogni luogo, perfino in quelli virtuali in cui si trovano», conclude Giuliano, visibilmente soddisfatto del progetto messo in campo.Si prosegue sulla scia di quanto iniziato all’Albricci. «La nostra funzione principale è quella educativa prima di quella agonistica. Avere accanto l’istituzione principale, ovvero le Fiamme Oro e la Polizia, costituisce un modo per rendere istituzionale questa funzione. Siamo tutti al servizio di chi è più debole», afferma il presidente regionale della Federnuoto Paolo Trapanese. «La mission delle Fiamme Oro, anche da nuovo Statuto, è quella di trasmettere i valori positivi dello sport come inclusione sociale, oltre allo sport agonistico di eccellenza. I nostri tecnici e atleti partecipano con entusiasmo a questo splendido progetto condiviso con il comitato campano della Federazione Italiana Nuoto e la Federazione Italiana Sci nautico e wakeboard (settore surfing), grazie al supporto del questore di Napoli, Alessandro Giuliano, e del presidente delle Fiamme Oro, Francesco Montini», dichiara Luca Piscopo, direttore tecnico FF.OO. «Positiva la partecipazione dei bambini che frequentano lido Mappatella. Si divertono, giocano, imparano a socializzare e a conoscere le insidie del mare. Con l’aiuto dei nostri tecnici hanno modo di conoscere il patrimonio valoriale che lo sport trasferisce, di cui le Fiamme Oro sono portavoce. Basta davvero poco: i giovani aiutano altri giovani, espressione di puro volontariato per stimolare la città di Napoli, che merita sempre di più». Sono intervenuti il vice questore Eugenia Sepe, Lello Avagnano, Rosario Mazzitelli, vice presidente Ussi Campania.

