di Marco Lobasso

L’ex top ten mondiale e capitano di Coppa Davis Emilio Sanchez protagonista e ospite d’onore al Tennis Vomero per uno stage tecnico con i ragazzi delle scuole tennis. Emilio Sanchez, già numero 7 del mondo, vincitore degli Internazionali d’Italia e primo giocatore al mondo in doppio, è presidente dell’Academia Tennis Sanchez-Casal di Barcellona; ha dato vita a un tour tecnico in Italia con unica tappa in Campania, a Napoli, prima della partecipazione della prossima settimana agli eventi del Masters Series del Foro Italico. Il Tennis Club Vomero, con il suo presidente Carlo Grasso, ha consegnato al nazionale spagnolo un riconoscimento alla lunga e brillante carriera di giocatore, proseguita poi, nel ruolo di tecnico e di Capitano di Coppa Davis, competizione vinta con la Spagna di Rafa Nadal nel 2008. E’ considerato uno dei tecnici migliori del mondo; in passato nella sua Academia si sono allenati giocatori di assoluto valore mondiale, come ad esempio Andy Murray, Grigor Dimitrov e Sveta Kuznetsova, tutti vincitori di prove del Grande Slam e di Masters. Al TC Vomero cinquanta ragazzi hanno partecipato alla cerimonia inaugurale questa mattina poi allenamenti fino a sera, con la cerimonia di chiusura dello stage sul campo centrale, davanti a tanti soci e appassionati di tennis.

