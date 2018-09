di Gianluca Agata

L'Atletica campana giovanile a caccia del titolo italiano dopo più di quindici anni. L'appuntamento è per finali del campionato allievi in programma il 29 e 30 settembre a Cinisello Balsamo dove sarà protagonista la squadra Allievi dell'Enterprise Sport & Service. I ragazzi napoletani qualificatisi per la rassegna nazionale nelle gare dello scorso fine settimana tra Agropoli e Salerno, avranno come punte di diamante il primatista italiano di salto con l'asta, il salernitano Simone Di Cerbo, il lunghista Alessandro Cerullo, che sarà impegnato anche nel triplo, campione regionale allievi nel triplo con 12,37m e nel lungo con 6,29m. Dall'anello della pista potrebbero arrivare le soddisfazioni con la 4x100m (Francesco Cantarelli, Luca Di Pace, Giovanni Musto ed Emanuele Santoro) capace di correre in 44”80 e la 4x400m (Alessandro Alberino, Emanuele Santoro, Giovanni De Felice ed Amedeo Perazzo), già vicecampioni d'Italia a giugno, in 3'30”07, senza trascurare il tempo di 1'58”74 di Amedeo Perazzo negli 800m, seguito dal 57”79 di Emanuele Santoro nei 400hs. La squadra dei classe 2001 e 2002, nata negli anni sulla pista dello Stadio San Paolo di Napoli ma che vede anche a Portici e Salerno le altre sedi di allenamento dei ragazzi ha raggiunto il 9° posto nazionale tra le circa 100 squadre classificate

