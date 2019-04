​Equitazione, campani sul podio dei campionati italiani 2019

Al Circolo Ippico di Riviera Resort in San Giovanni in Marignano si sono svolti i Campionati Italiani.



Il Campano Dario Ricca montando il baio di 11 anni INKA conquista la medaglia di bronzo nel Criterium Seniores 1° Grado con piena soddisfazione del suo allenatore Emanuele Zoccola del ASD Grifondoro.



Nel Criterium di 2° Grado il Campano Pasquale Datena del CentrUliveto in sella a FOLKERT, baio di 9 anni, in 3 giorni di garm veniva preceduto solo da Mirco Casadei, Ernesto Vacirca e Emanuele Massimiliano Bianchi, vincitore quest' ultimo con 5 netti.



Da segnalare la nona posizione nel Trofeo Brevetti di Angela Sacco.

