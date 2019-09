Equitazione il 15 settembre a Melizzano l'endurance europeo

15 settembre 2019, Melizzano, Benevento. Una data storica per la disciplina equestre dell’Endurance campano che non vedeva numeri così dal lontano 2009. Nell’immenso verde della tenuta del Duca Vincenzo Caracciolo D’Aquara, 60 binomi provenienti da ben 7 diverse regioni hanno messo piede sullo start. Finale di campionato regionale, finale di campionato interregionale e tappa di qualifica per il progetto giovani Cavalli 4-5-6 anni promossa dal Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo si è svolta su un percorso di 27 km nel territorio del comune di Melizzano, costeggiando le rive del fiume Calore, con la possibilità di osservare da molto vicino gli aironi che sono soliti nidificare lì.



Nonostante la giornata molto calda per il periodo, i cavalieri hanno condotto ottimamente i propri compagni nelle 7 diverse categorie, 3 delle quali riservate ai cavalli nati ed allevati in Italia. Numeri sempre crescenti e questo 2019 vede chiudere la stagione agonistica con grandi successi dovuti al forte lavoro di squadra capitanato dal Presidente regionale campano della Federazione sport equestri dott. Vincenzo Montrone. Adesso si attende l’evento dell’anno: la coppa delle regioni. Forza Campania.

