di Gianluca Agata

Il tiro a volo italiano scopre una nuova stella che avanza a colpi di piattelli rotti e mira infallibile. Diciannove anni, di Cava de' Tirreni, Erica Sessa ha conquistato nella lontanissima Changwon, in Corea, sede dei campionati del mondo di tiro a volo, il titolo di campionessa del mondo juniores di trap. Una vittoria all'ultimo respiro per la ragazza di Cava dei Tirreni che ha battuto allo shoot off l'indiana Manisha Keer in una finale in cui solo i nervi saldi potevano prevalere con tanto di record del mondo di categoria. Un'affermazione straordinaria che dà seguito a quella raccolta qualche settimana fa agli Europei di Leobersdorf e che fa capire l'attuale grandezza della tiratrice campana. E come se non bastasse in Corea è arrivato anche il titolo a squadre, in collaborazione con Lucia Palmitessa, campionessa iridata in carica e spodestata dalla Sessa, e Sofia Littamè. Arrivata al tiro sei anni fa grazie al padre, un amore a prima vista e la voglia di non arrendersi mai. "Queste vittorie - il suo mantra - non sono un punto di arrivo, ma un punto di partenza". Ed il futuro del Trap le dà ragione. Nella specialità che è di Giovanni Pellielo e Jessica Rossi, oro a Londra 2012, il Cio sta strizzando l'occhio sempre più al femminile inserendo anche il trap misto nel programma olimpico. Già nel Mixed Team di Trap all’Issf Junior World Cup di Suhl ha conquistato l'oro assieme al viterbese Teo Petroni con prestazioni di altissimo livello tecnico. E allora, chissà che per Parigi 2024 a lottare per una carta olimpica non ci sia anche la tiratrice cavese

