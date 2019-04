di Gianluca Agata

Attente a quelle tre. Sul tetto d'Italia tutte insieme e con tre medaglie d'oro che non ammettono repliche: Tripletta al femminile per il judo napoletano con Martina Esposito (Star Judo Club Scampia), Susy Scutto (Star Judo Club Scampia) e Nicole D'Isanto (Pomilia) che vincono a 70 kg, 48 kg e 63 Kg. Ragazze che hanno alle spalle già un palmares importante come le cinque continental cup e l'argento europeo della diciassettenne Susy Scutto, oppure l'argento cadetti della ventenne Nicole D'Isanto e le numerose vittorie internazionali. O infine l'oro europeo di categoria per la 17enne Martina Esposito. Mancava una consacrazione nazionale. E' arrivata con il titolo assoluto per tre ragazze terribili che vorranno dire la propria anche livello internazionale junior.

Nella finale dei 48 kg ad andare in vantaggio, dopo alcune sanzioni accumulate per ciascuna delle atlete, è stata Francesca Giorda che ha marcato waza ari di o uchi gari, non riuscendo però a gestire bene la prosecuzione in ne waza, dove la Scutto è riuscita a bloccare subito una gamba, per poi rovesciare la Giorda e bloccarla in osaekomi fino all’ippon. "Avevo tanta voglia di dimostrare quanto valgo - ha detto Assunta Scutto - però non mi aspettavo di vincere questo assoluto, anche perché non ho tanta esperienza e sono ancora piccola! Sull’ultima azione, all’inizio pensavo di aver perso, solo che ho saputo sfruttare il momento… poi mi sentivo bene per questa gara e alla fine è andata bene come speravo, come sognavo. Sono contenta perché ho reso felice chi fa sacrifici per me e mi segue sempre ma soprattutto sono felice per me perché faccio sacrifici ogni giorno ed è bello vedere che vengono ripagati. Ringrazio il mio maestro e la mia squadra che mi è stata vicina, Antonio ciano e il mio fidanzato di avermi seguito e creduto in me fino alla fine".



Nei 63 Kg il waza ari di morote arriva subito da parte di Nicolle D’Isanto, figlia d'arte, di Bruno d'Isanto e Giovanna Tortora olimpica ad Atlanta 1996, finale contro Marta Palombini nei 63 kg: la triestina è stata sorpresa dall’attacco fulmineo della napoletana, che non ci ha messo poi molto a replicare con un altro waza ari di seoi nage. "Sicuramente è stata una grande emozione - racconta - era anni che aspiravo al titolo: l’anno scorso avevo fatto una bella gara, però mi ero classificata quinta. Diciamo che avevo un po’ di amaro in bocca insomma. Però sono veramente contenta perché è stato un riscatto personale!".



Si è conclusa invece per waza ari la finale dei 70 kg: a fronteggiarsi Carola Paissoni (Esercito) e Martina Esposito (Star Club Napoli). È stata quest’ultima a segnare il waza ari della vittoria: "Anche se ero molto fiduciosa in me stessa, ero un po’ timorosa, ma ero comunque consapevole delle mie capacità e questo lo devo al mio maestro che mi ha sostenuto per tutta la gara”.



Ai tre titoli al femminile conquistati devono aggiungersi l'oro di Vincenzo D'Arco, oggi in fiamme gialle nei +100 kg. Bronzo poi per la torrese Annarita Campese. In campo maschile quattro bronzi per i 66 Kg Biagio Stefanelli (Nippon Napoli) e Carmine Di Loreto (FFOO); l'81 Kg Gaetano Palumbo (Star Judo Club Napoli), il 90 Kg Raffaele D'Alessandro (Nippon Napoli)





© RIPRODUZIONE RISERVATA