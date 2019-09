di Diego Scarpitti

Si decideranno domani mattina le sorti del Posillipo in Euro Cup. Pass in palio per il secondo turno nello scontro diretto con i francesi del Noisy Le Sec, che hanno superato i maltesi (16-10). Molto più avanti nella preparazione, gli ungheresi del Miskolc condannano i rossoverdi alla prima sconfitta stagionale (15-8 il risultato con parziali di 3-1, 4-4, 6-3, 2-0). Imperversa Adam Nagy con il suo poker di reti, mentre l’ex Edoardo Manzi si fa espellere per brutalità nel terzo quarto, sul punteggio di 10-5. Pasticciano non poco i posillipini in superiorità numerica. Deve far riflettere attentamente il 5/16 ai ragazzi di Roberto Brancaccio. Note positive la continuità realizzativa del figlio d’arte Massimo Di Martire, così come il fratello Gianpiero e il centroboa Luca Marziali. Alla doppietta ai danni del Valletta, il classe 2000 (nella foto di Manuel Schembri) si conferma prolifico attaccante, aggiungendo una tripletta nel match contro i magiari allenati da Vidumansky. Chance non sfruttata a dovere da capitan Saccoia e compagni. Con l’uomo in più per quattro minuti i napoletani non ricavano nulla dal prezioso vantaggio a disposizione. Discorso qualificazione aperto.

