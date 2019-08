di Diego Scarpitti

Dopo cinque anni di assenza dal palcoscenico continentale, merito del quarto posto conquistato dai ragazzi di Roberto Brancaccio (nella foto di Manuel Schembri) in campionato e nella Final Four, capitan Paride Saccoia e compagni disputeranno il primo turno di qualificazione dell’Euro Cup a Malta, dal 13 al 15 settembre. Inseriti nel girone C, i rossoverdi affronteranno nell'isola posta al centro del Mediterraneo la compagine francese Noisy Le Sec, gli ungheresi del Miskolc, che annovera tra le sue calottine l’ex posillipino Edoardo Manzi, e i padroni di casa de La Valletta. Con la partecipazione alla competizione continentale continua il percorso di crescita dei giovani napoletani, iniziato e voluto fortemente dal direttore tecnico Carlo Silipo e dal suo staff.



Prenderanno parte alla fase iniziale 16 formazioni, suddivise in quattro gruppi: si qualificano al turno successivo le prime due classificate. La piscina Scandone, rinnovata e riqualificata con le Universiadi 2019, dovrebbe poi ospitare il secondo turno della rassegna europea, in calendario dal 27 al 29 settembre. Quarti di finale previsti con andata il 30 ottobre e ritorno il 9 novembre. I quattro team che vi accedono incontreranno le formazioni eliminate dal terzo turno di Champions League. Le semifinali sono fissate il 22 febbraio e il 4 marzo 2020, le finali il 22 aprile e il 9 maggio.



I tifosi napoletani sperano di rivivere le emozioni già sperimentate nel 2015. Sognare non costa nulla.

