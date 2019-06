di Diego Scarpitti

Big Four. Ambasciatori della Nippon Club nel mondo, il judo napoletano ha i suoi magnifici quattro. Sui tatami di Minsk, agli European Games, manifestazione multisportiva con 19 discipline, più di 6 mila atleti, provenienti da 50 paesi del continente, prenderanno parte i campioni del mondo (2013, 2015, 2018), ovvero i due fratelli Esposito, Antonio (81 kg) e Giovanni (73 kg), entrambi tesserati per le Fiamme Azzurre, il figlio d’arte Christian Parlati (81 kg), in rappresentanza delle Fiamme Oro, e il Fiamme Gialle Vincenzo D’Arco (+100kg). Una nutrita delegazione made in Naples, pronta a battagliare e a farsi valere.



«Sono molto concentrato per questa rassegna e davvero contento di far parte della spedizione azzurra. Sogno di vincere, perché ho preparato bene questa gara», spiega fiducioso il più grande dei fratelli Esposito, per nulla sorpreso della partecipazione del quartetto partenopeo in Bielorussia. «Il judo napoletano e la Nippon Club sono sempre stati al top e hanno sempre sfornato tanti campioni: speriamo di tornare a casa con altrettante medaglie», auspica il biondo judoka, alla sua prima esperienza ai Giochi europei.



In Azerbaigian, invece, Giovanni c’era: Baku un lontano ricordo nel percorso di crescita. Per Esposito junior, desideroso di ben figurare, si tratta della seconda presenza agli European Games. Novità, invece, per Parlati. «Sarà la mia prima volta in un villaggio olimpico e sono molto emozionato: sono motivato e ho tanta voglia di combattere. È dall'Europeo di Tel Aviv, che aspetto di fare questo torneo». Si assegnano punti olimpici per i rispettivi ranking: in palio posta elevata.



Cerimonia d’apertura nel Dinamo Stadium di Minsk. Portabandiera azzurro sarà il pugile marcianisano Clemente Russo, vincitore di due medaglie d’argento olimpiche a Pechino 2008 e Londra 2012 e due volte oro mondiale nei pesi massimi a Chicago 2007 e Almaty 2013, già alfiere azzurro anche in occasione della cerimonia di chiusura alle Olimpiadi cinesi. «Possiamo sicuramente affermare di avere una squadra forte e unita, che difenderà con il cuore i nostri colori», conclude il coach Francesco Bruyere. Napoli e l’Italia confidano nei Fabulous Four.

