di Diego Scarpitti

La Campania saluta i Campionati Europei Giovani 2019 con l’argento del salernitano Michele Gallo. Cala definitivamente il sipario sulla rassegna continentale disputatasi a Foggia con il secondo posto dello sciabolatore azzurro under 20 nella prova a squadre. Sfiora il metallo più pregiato nell’ultima giornata il quartetto italiano, composto dal neo campione europeo Matteo Neri, da Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Roma e dall’atleta proveniente dalla città con la più antica e importante scuola medica, antesignana delle moderne università. Entra a freddo Gallo in finale e la Francia supera i padroni di casa 45-40. Transalpini e italiani si ritroveranno certamente ad aprile sulle pedane di Torun, per giocarsi il titolo iridato. Azzurri che già meditano la revanche e lanciano il guanto di sfida per il prossimo significativo appuntamento in Polonia. Percorso interessante per l'Italia, che inizialmente ha superato la Bulgaria (45-22), poi sconfitto la Romania ai quarti (45-34), prima del successo in semifinale contro l'Ucraina (45-23). Larghe affermazioni che evidenziano l’indubbio valore degli schermidori italici. Luccica (e non poco) la silver medal conquistata dal carabiniere Gallo, tesserato del Club Scherma Salerno, allenato dal maestro Antonio Serra. Risultato davvero prestigioso per lo sciabolatore under 20 sul podio continentale. Bilancio estremamente positivo in Puglia, dove l’Italia non delude le aspettative e arpiona la leadership del medagliere, grazie ad un ricco bottino di 25 medaglie, di cui nove d'oro, sei d'argento e dieci di bronzo. La scherma fa sempre la sua parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA