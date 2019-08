di Francesca Monzone

Letizia Paternoster si veste d’oro e conquista il titolo continentale, nella categoria under23, ad Alkmaar in Olanda. Gara impeccabile per le nostre azzurre che dopo un lavoro di squadra perfetto, riescono a lanciare la ventenne trentina, verso il traguardo del titolo europeo. Per l’Italia oggi è arrivata la quinta medaglia in questi Campionati Europei e ora nel medagliere azzurro ci sono due ori e tre bronzi. Letizia Paternoster nella prova in linea, si è imposta sulla polacca Marta Lach, che ha conquistato l’argento e sulll'olandese Lonneke Uneken. Decimo posto per Elisa Balsamo, che ha tirato la volata alla giovane di Cles.

La gara è stata difficile e il ritmo elevato. Le azzurre di Salvoldi hanno messo in pratica una tattica perfetta. La gara si è accesa a tre giri dal finale, quando l’olandese Karlijn Swinkels e la britannica Elizabeth Holden sono andate in fuga. A 10 chilometri dal finale sono state proprio le nostre a riprendere la Holden e a riportare il gruppo compatto. Il finale è stato veloce con il gruppo lanciatissimo per la volata. Vittoria Guazzini ed Elisa Balsamo hanno guidato il treno della Paternoster, che a 150 metri dal finale, ha lanciato la sua volata vincente, portando a casa un nuovo titolo.

In mattinata si è disputata anche la prova juniores donne, vinta dall’olandese Ilse Pluimers, che ha chiuso davanti alla connazionale Sofie Van Rooijen. Bronzo alla francese Kristina Nenadovic. Prima delle azzurre Sofia Collinelli, decima. La prova è stata caratterizzata da diverse cadute a causa della pioggia e a finire a terra anche le nostre Camilla Alessio, Eleonora Gasparrini e Lara Crestanello.

Domani mattina alle 9 sarà la volta degli uomini under23 e nel pomeriggio alle 13, grande attesa per Marta Bastianelli, alla ricerca del secondo titolo europeo.



