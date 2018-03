di Gianluca Agata

Cala il sipario a Sochi sui Campionati europei cadetti e giovani 2018 e l'Italia conclude con un bilancio complessivo di venti medaglie, di cui otto d'oro, sette d'argento e cinque di bronzo. L'ultima giornata di gara porta tre medaglie in casa Italia: si tratta delle due medaglie d'argento conquistate dalle Nazionali di spada maschile e sciabola femminile e da quella di bronzo portata in dote dalla squadra di fioretto maschile.

Nella spada maschile la squadra azzurra formata dall'oro individuale Davide Di Veroli e dal napoletano Valerio Cuomo (Cs Partenopeo), Giacomo Paolini e Gianpaolo Buzzacchino, si ferma in finale per 34-27 contro l'Ungheria, conquistando così la medaglia d'argento. Gli azzurri, dopo aver superato per 45-29 la Svezia e, ai quarti, la Romania per 44-37, avevano avuto ragione in semifinale della Polonia col punteggio di 45-38.

Nella sciabola femminile, invece, le quattro azzurre Lucia Lucarini, Giulia Arpino, Claudia Rotili e Beatrice Dalla Vecchia della Champ Napoli sono state superate nella sfida finale dalla Russia per 45-33. La squadra italiana era giunta in finale dopo aver superato la Gran Bretagna per 45-40 e poi in semifinale la quotata Germania col punteggio di 45-36.

La medaglia di bronzo arriva dal fioretto maschile dove l'Italia, col quartetto composto dall'argento individuale Davide Filippi e da Tommaso Marini, Matteo Claudio Resegotti e Pietro Velluti Franzi, conquista il terzo gradino del podio grazie al successo per 45-22 sulla Germania.

Gli azzurri, dopo aver affrontato e superato la Serbia per 45-26, avevano sconfitto ai quarti per 45-27 l'Olanda, prima di fermarsi contro la Russia in semifinale sul 45-21.

