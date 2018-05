di Gianluca Agata

Europeo indimenticabile per la nazionale junior di canottaggio che, con 13 equipaggi iscritti, ne ha piazzati in finale ben 11 conquistando 8 medaglie (2 oro – 5 argento – 1 bronzo) e il secondo posto del medagliere per nazione dietro alla Repubblica Ceca (3 ori – 1 argento) e davanti alla Romania (1 oro – 5 argenti – 1 bronzo). Grand’Italia che, oltre ad agguantare l’ultimo pass disponibile per i Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires grazie al terzo posto del due senza maschile (il due senza femminile era già stato qualificato durante il mondiale junior dello scorso anno), ha dimostrato anche una forte crescita se paragonata alla prestazione della nazionale che ha affrontato l’Europeo dello scorso anno durante il quale aveva vinto solo due medaglie di bronzo. Medaglie che parlano napoletano con l'oro del quattro con del vicano Aniello Sabbatino e dello stabiese Leonardo Apuzzo e l'argento dell'otto che aveva a bordo due portacolori del Savoia, Kuflyk Volodymyr e Filippo Sardella

