di Diego Scarpitti

Con la testa già alle Universiadi di luglio. La napoletana Rebecca Gargano trascina il quartetto azzurro alla medaglia di bronzo agli Europei under 23 in Bulgaria. Plovdiv, capitale europea della cultura, insieme a Matera, dove transiterà la torcia dei Giochi universitari con Mariano Barbi (canottaggio), e Pierluigi Ussorio (tiro a segno), chiama Napoli. Nella sciabola femminile salgono sul terzo gradino del podio la padovana Eloisa Passaro, la ternana Lucia Lucarini, Michela Battiston di Palmanova (Udine) e Gargano (nelle foto di Augusto Bizzi). «Siamo state brave a reagire, nel momento in cui abbiamo perso la semifinale con la Polonia (45-38), contro cui avremmo dovuto vincere, perché eravamo più forti, ma abbiamo tirato male», ammette l’atleta classe’96 del Club Scherma Napoli e tesserata per l’Aeronautica Militare. La vittoria sulla Bielorussia (45-24) consente alle azzurre, dopo il successo con analogo punteggio sulla Spagna ai quarti, di posizionarsi alle spalle delle colleghe russe e polacche. «Prossimi impegni i campionati italiani a Palermo e poi finalmente le Universiadi nella mia città», dichiara fiduciosa il primo aviere Gargano, desiderosa di affermarsi anche all’ombra del Vesuvio, tra le mura amiche e con il pubblico dalla sua parte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA