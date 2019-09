di Diego Scarpitti

Di pagine sportive ne ha scritte diverse e memorabili. Quattro partecipazioni alle Olimpiadi, culminate con l’oro nella pistola ad aria compressa e bronzo nella libera ad Atlanta 1996. Sfilare il metallo più prezioso dal collo del cinese Wang Yifu all’ultima curva l’emozione più grande per il finanziere romano, attuale tecnico della Nazionale italiana di tiro a segno. Agli Europei di Bologna, tappa cruciale nella marcia di avvicinamento a Tokyo 2020, Roberto Di Donna dispenserà saggezza e consigli, per centrare il bersaglio. Alle Universiadi di luglio ha esultato per il bronzo della beneventana Maria Varricchio (Fiamme Oro) in coppia con il suo allievo Dario Di Martino (Carabinieri), alla ricerca di un posto al sole nella rassegna continentale.



«È il mio secondo Europeo a fuoco da senior. Nel 2013 vinsi l’oro in Croazia nel torneo junior». Da Osijek, città che ha dato i natali a Davor Šuker, uno dei più grandi calciatori croati di tutti i tempi, alla cerimonia di apertura in Emilia Romagna questa sera alle ore 19, presso la Sezione TSN di Via Agucchi, con lo stesso obiettivo. Servirà concentrazione massima e perfetta lucidità, controllo delle emozioni e gestione dello stress. «Con l’atro partenopeo Giuseppe Giordano (Esercito), Alessio Torracchi (Fiamme Gialle) e Riccardo Mazzetti (Esercito) imbastita una squadra competitiva, la più forte che i nostri allenatori Di Donna e Paolo Ranno potessero schierare. Sono alte le aspettative, gareggiamo in casa, in un poligono bello, ristrutturato e familiare, dove spesso ci ritroviamo per i raduni della Nazionale».



Nato nel giorno di San Gennaro, Dario Di Martino, classe 1995, intende giocare un ruolo da protagonista. «Molto dipenderà dalle condizioni atmosferiche a 50 metri. Spero non ci sia vento, perché difficile da gestire, quando si alza». Bisognerà prevalere sull’agguerrita concorrenza. «In primis i colossi Ucraina e Russia, possono darci fastidio. Siamo consapevoli della nostra forza, il giusto mix di esperienza e gioventù». Lecito puntare in alto. «Prova individuale non più specialità olimpica. Gara secca nella pistola libera. Dobbiamo dare il 110%, per festeggiare dopo». Semmai con un piatto di tortellini e un buon bicchiere di Lambrusco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA