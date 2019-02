Europei, il napoletano Marciano indossa al collo il bronzo a Foggia

di Diego Scarpitti

Napoli sul podio all’European Cadet Championship. Merito di Giorgio Marciano che ha conquistato il bronzo nella rassegna continentale in svolgimento a Foggia. Dalle pedane austriache di Modling, dove un mese fa s’impose nella terza tappa di Coppa del Mondo under 17, all’Ente Fiera in Puglia. Mano sul petto a cantare l’inno di Mameli. Lo schermidore allievo del maestro Leonardo Caserta ha chiuso terzo alle spalle di Emanuele Nardella, beniamino di casa, e del livornese Pietro Torre. Un tris azzurro che dà lustro all’Italsciabola. «È sempre una grande emozione disputare il Campionato Europeo tra le mura amiche, dove ti senti protagonista della scena e rappresentante della tua Nazione».



Sei vittorie nella fase a gironi per il classe 2002, studente al quarto anno del liceo scientifico Pontano. Nel tabellone principale vittoria contro il turco Emirhan Ciftci (15-11), proseguendo poi con i successi ai danni del rumeno Cosmin Stan (15-4) e contro il greco Angelos Pagkalos (15-12). «La gara è stata nettamente positiva fino alla semifinale. Sereno e tranquillo, ho tirato fino all'ultimo, stoccata per stoccata, perchè desideravo questa medaglia. Ho battuto Ciftci, che agli Europei dello scorso anno mi aveva dato filo da torcere. Non poche le difficoltà contro Stan, tignoso l’ellenico Pagkalos, finito ai piedi del podio, dal quale non mi sono lasciato intimorire». Derby italico con Pietro Torre (nelle foto di Andrea Trifiletti/Augusto Bizzi), che si è aggiudicato la sfida col punteggio di 15-9. «Anello mancante la semifinale. Ho iniziato la prima frazione completamente impreparato e indeciso, perdendo 8-3. Nonostante gli sforzi di rimontare nella seconda parte, un po' per gli errori arbitrali e un po' per la bravura dell'avversario non sono riuscito nel mio intento», ammette sincero lo sciabolatore napoletano.«Aspiravo al titolo di campione europeo. Venivo da una stagione non facile, quarto della squadra. Sono arrivato con la voglia di dimostrare le mie capacità e affermarmi tra i primi tre classificati dei mondiali». Scherma praticata sin da piccolo al Circolo Nautico Posillipo. «Una passione, un momento di sfogo, un angolo dove poter staccare dalla vita di tutti i giorni e confrontarmi con ambienti diversi», motiva così la scelta di praticare tale nobile ed elegante sport. «Dedico il successo a mia madre Cristina Cosenza e a mio padre Roberto, che hanno saputo starmi sempre dietro nei momenti di bisogno. Dedico il bronzo al mio maestro Leonardo Caserta e ai miei tecnici di sala come Gigi Tarantino, al preparatore atletico Roberto de Cesare e a tutte le persone che hanno sempre desiderato il massimo per me e il mio bene». Soddisfatto ed entusiasta il tecnico Caserta, contento per la gestione degli incontri condotti dal suo allievo. Foggia 2019 si tinge d’azzurro.

