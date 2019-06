di Diego Scarpitti

Napoli e Salerno, la Campania che conta sempre presente in pedana. Non è una novità. Convocati in azzurro Luca Curatoli (Fiamme Oro) e Rossella Gregorio (Carabinieri), che rappresenteranno l'Italia ai campionati europei di Dusseldorf 2019. In palio punti pesanti per la qualificazione olimpica. Dietro l'angolo i Giochi di Tokyo 2020. Da lunedì 17 a sabato 22 giugno si svolgerà la rassegna continentale presso il padiglione fieristico della capitale della Renania-Vestfalia, regione nella quale venne siglata la celebre pace del 1648, che pose fine alla sanguinosa guerra dei trent’anni. Si tratta di uno step di vitale importanza verso il Giappone. Proveranno a ben figurare e a salire sul podio gli atleti che di solito si allenano al Club Scherma Chiaia e al Club Scherma Salerno. Dopo il terzo posto a squadre con i colori dell’Esercito a Palermo, sempre nella sciabola maschile, allertato come riserva il napoletano Dario Cavaliere, prodotto del Club Scherma Napoli.



Saranno 24 gli azzurri che compongono l’Italia Team sulle pedane teutoniche. Inoltre, a rappresentare la Campania anche il commissario tecnico della Nazionale di spada, il napoletano Sandro Cuomo, e il maestro Leonardo Caserta, che farà parte dello staff tecnico degli sciabolatori, guidato da Giovanni Sirovich. Il programma gare prevede l'esordio, lunedì 17 giugno, di Rossella Gregorio (foto di Augusto Bizzi) nella prova individuale di sciabola femminile. Mercoledì 19 giugno, invece, toccherà a Luca Curatoli. Match a squadre in programma giovedì 20 per la salernitana e sabato 22 per il partenopeo.





