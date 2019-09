di Diego Scarpitti

È tornata prepotentemente sul podio. Glaciale nello sguardo, imperturbabile nei movimenti. Abbozza un accenno di sorriso soltanto al termine del suo Europeo under 21 a Vantaa, in Finlandia. Poco incline alle distrazioni fuori dal tatami, racchiude il paradigma della compostezza Martina Esposito. Esempio di agilità e abilità, la 17enne napoletana della Star Judo Club mette al collo la medaglia di bronzo nella categoria 70 kg, ultimo attestato, in ordine di tempo, di talento e classe. «Sono felice anche se non mi accontento. Aspiravo più in alto ma c’è ancora tanto da lavorare e migliorare», ammette l’allieva del maestro Gianni Maddaloni.



Partenza lanciata nella pool B, dove finiscono ko la slovacca Nina Gersiova (battuta di leva) e la croata Andela Violic (superata di ouchi gari). Al golden score prevale Mariam Tchanturia. «Poteva andare meglio. La mia avversaria non ha sferrato un attacco. Mi hanno penalizzata, perché la georgiana mi ha spinto due volte, mentre il mio si è rivelato un falso attacco». Al ripescaggio non si è presentata l’infortunata croata Lara Kliba e infine capitola agli ultimi secondi la vincitrice della pool C, l’israeliana Maya Goshen, già sconfitta diverse volte (osaekomi – tecnica di immobilizza mento). «Penso sia stato l’incontro più bello. Sono riuscita a mostrare le mie capacità. Ho dato tutta me stessa in finale e non volevo assolutamente perdere», spiegasoddisfatta la «tigre di Scampia».



Sulla materassina inconfondibili i suoi ruggiti, dopo le prestazioni poco brillanti di Lignano Sabbiadoro e Berlino. «Desideravo fortemente riscattarmi. Dedico il bronzo al maestro Maddaloni, alla mia famiglia, alle persone che mi sono state veramente vicine, non solo con le parole, agli allenatori della Nazionale e ai ragazzi che mi hanno supportato per tutta la gara». Festeggia così il suo terzo posto Martina. Di sostanza e contenuti.

