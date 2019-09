L'Italia ha battuto la Grecia 3-1 (17-25, 25-23, 25-19, 25-18) nella seconda partita dell'Europeo di pallavolo, giocata a Montpellier. Gli uomini di Blengini si sono imposti in una gara durante la quale si sono complicati la vita da soli incontrando parecchie difficoltà a scardinare la fase difensiva degli ellenici che da parte loro non hanno mai mostrato timori giocando con coraggio. Zaytsev e compagni non si sono espressi ai loro livelli ma hanno comunque ottenuto un successo molto importante per il prosieguo di questo torneo.

