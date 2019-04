Promessa mantenuta, la coppa è per sua madre. Fabio Fogni è stato di parola. «Grazie a tutti, sono nato qua vicino, vincere questo torneo per me è straordinario: ancora non riesco a crederci. Bravo a Lajovic: la prima finale è dura, continui a lavorare, presto toccherà a lui». Così l'azzurro, nel discorso ufficiale del dopopartita a Montecarlo, celebra il trionfo nel Masters 1000 del Principato. «Ringrazio il mio team, la famiglia, Flavia, che mi sopporta e supporta. Ringrazio Alma e i fisioterapisti. E... Non so più che dire... Anzi, ho una dedica speciale per mia madre che farà il compleanno», ha ricordato l'azzurro. «È difficile esprimere quello che sento e cosa ho provato per tutta la settimana: faccio la doccia e poi, a freddo, magari troverò le parole. Le finali vanno vinte, non conta come, né mi interessa. In questa vittoria non ci credeva nessuno, nemmeno io. È stato difficile per via del meteo, ma va bene così», ha poi aggiunto Fabio Fognini, parlando ai microfoni di Sky Sport. «Qualsiasi finale è difficile, lui non aveva niente da perdere, sapevo che Rajovic preparava la partita nel migliore dei modi; il suo allenatore mi ha lanciato, è uno dei migliori coach al mondo. Ero preoccupato: stanotte ho dormito meno, mangiato poco, la tensione c'era, inutile negarlo. Venivo da un periodo buio, non mi riconoscevo nella lotta: sono arrivato qua senza alcun desiderio, se non quello di ritrovarmi e, alla fine, ho ritrovato me stesso». «Cosa mi ha detto Pietrangeli? È un segreto», ha concluso il ligure.

