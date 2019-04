Fabrizio Cattaneo Della Volta nuovo presidente del Circolo Savoia

di Diego Scarpitti

«Al Circolo voglio dare il mio entusiasmo, lo spirito di servizio e una spinta innovativa, che rispetterà il solco della tradizione. Nel pieno equilibrio di bilancio e della massima attenzione alle spese, vogliamo tenere sempre alta l’immagine del Savoia in Italia e nel mondo». Fabrizio Cattaneo Della Volta è il nuovo presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. Avvocato civilista e giornalista pubblicista, classe 1953, studi alla Nunziatella, Cattaneo è socio del club di Santa Lucia dal 1976. Dieci anni prima l’inizio della sua attività velica con il Fliyng junior. Detta subito l’agenda sportiva. «Coltiveremo i nostri campioncini e faremo il possibile, per tenere con noi i fuoriclasse più affermati. Pensiamo in grande e abbiamo come obiettivo la presenza di nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo 2020». Sogni ambiziosi a cinque cerchi.



Nella squadra del 24esimo presidente, i due vice Roberto Scoles e Lucio Stella, coadiuvati dai consiglieri Enrico Auricchio, Massimiliano Cappa, Fabio Curcio, Lino Grosso, Fausto Lanzillo, Biagio La Pignola, Alberto Lezzi e Giulio Palomba. «La nostra vera ricchezza sono i soci e il loro attaccamento ai colori sociali e ai valori dello sport. Tutto questo è frutto dell’accurata selezione che i consigli precedenti hanno operato nell’esaminare le domande di ammissione a socio». Tante le richieste per accedere al Sodalizio biancoblu fondato nel 1893, insignito della massima onorificenza riservata alle società sportive centenarie con il Collare d’Oro al Merito sportivo, conferito dal Coni nel 2002. «Il nuovo consiglio avrà modo di selezionare solo ed esclusivamente coloro che condividono realmente con noi questi ideali».



A dare lustro in questi anni al Savoia il socio benemerito Matteo Castaldo, oro mondiale nel 2015 e bronzo a Rio 2016, così come la coppia iridata Giuseppe Di Mare e Alfonso Scalzone, straordinari campioni e protagonisti con l’Italremo. «Ricevo un Circolo in ottime condizioni in tutte le sue componenti, in primis per quanto riguarda la sede sociale, grazie alla ristrutturazione operata anni orsono dal presidente Pippo Dalla Vecchia e curata nei minimi particolari dal consocio architetto Fabrizio Mautone, e agli adeguamenti alle nuove norme fiscali e societarie operate dal past president Carlo Campobasso», conclude Cattaneo.



Al via il nuovo corso in banchina Santa Lucia.

