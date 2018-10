Fantastica Italdonne, è alla final six: ko anche la Russia, 8 vittorie di fila

L'Italia approda alla final six dei Mondiali femminili di pallavolo in corso in Giappone. Le azzurre battono 3-1 la Russia a Osaka, restano al primo posto e conquistano la vittoria che serviva per ottenere la matematica qualificazione. Ottavo successo in otto partite, ma l'Italia parte perdendo il primo set 25-22. Stupenda la reazione azzurra, guidata dal martello Ekogu: l'Italvolley si aggiudica i due set successivi, 25-20 e 25-18), chiudendo il quato e decisivo parziale 25-22.

