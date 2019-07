di Diego Scarpitti

Triplete del Circolo Savoia. Calano il tris i magnifici e spavaldi canottieri biancolu a Ravenna, in grande evidenza ai campionati italiani under 23. Sul bacino della Standiana gli atleti del club di Santa Lucia, presieduto da Fabrizio Cattaneo della Volta, dominano la scena nel quattro con, nel due senza pesi leggeri e nel due con, aggiungendo, inoltre, anche un argento nell’otto maschile. Racconta l’emozionante battaglia sull’acqua Aniello Sabbatino. «Ho vinto nella specialità del quattro con e riportato un secondo posto in otto con, chiudendo soltanto a 15 centesimi dal primo classificato. Gara abbastanza facile nel quattro con: dopo la partenza siamo subito passati avanti e abbiamo vinto in scioltezza, distaccando di 16” gli avversari. Molto più combattuta la sfida con il Circolo Canottieri Aniene nell'ammiraglia dell'otto. Lotta serrata, punta a punta, fino alla linea del traguardo. Al fotofinish non sapevamo chi avesse vinto: è mancata la fortuna, separati soltanto da 15 centesimi».



Quarto titolo italiano in bacheca per Sabbatino (nelle foto di Elena Mancini). «Sono davvero contento. Prossimo obiettivo i campionati europei». Compagni di imbarcazione Gennaro Zenna, Filippo Sardella e Volodymyr Kuflyk (timoniere Alessandra Faella): crono di 6’30”40 davanti al Saturnia e Murcarolo. Avvincente e indisturbata la cavalcata del due senza pl: indiscussi protagonisti Raffaele Serio e il campione mondiale Giuseppe Di Mare. I biancoblu hanno preceduto Moto Guzzi e Moltrasio. Esultano e sorridono gli ex posillipini, il bacolese Nunzio Di Colandrea e il napoletano Salvatore Monfrecola, timonati da Camilla Infante nel due con, che hanno preceduto di circa 2" Rowing Genova e Flora. Conferme importanti per il due senza pl e il due con, abili davvero a bissare i successi di quindici giorni fa agli Assoluti. «Dopo il mondiale senior vinto, dovevamo difendere il tricolore anche al campionato under 23 e ci siamo riusciti con successo», dichiara entusiasta Di Colandrea.Armo partenopeo, composto da Serio, Sardella, Monfrecola, Di Colandrea, Sabbatino, Kuflyk, Zenna, Di Mare, timonati da Infante, superato di un soffio dall’otto dell’Aniene. Sul gradino più basso del podio l’Armida. Gli atleti del Reale Yacht Club Canottieri Savoia sono partiti direttamente per il raduno di Piediluco in vista dei Mondiali Under 23, che si svolgeranno a Sarasota, negli Stati Uniti, dal 24 al 28 luglio. I convocati, Serio, Di Mare, Monfrecola, Di Colandrea e Zinna, vanno ad aggiungersi a Scalzone, Infimo e Brancato, già inseriti nel gruppo della Nazionale. In otto si contenderanno la partecipazione alla rassegna iridata.

