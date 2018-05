di Diego Scarpitti

È fatta. Esistono ancora le favole sportive a lieto fine. Realizzi di aver compiuto un’impresa storica, quando a credere nei sogni non sono solo i ragazzi ma anche e soprattutto gli adulti. La Studio Senese Cesport centra l’obiettivo stagionale e riesce a salvarsi meritatamente con una giornata di anticipo. «Ho aspettato questo momento per tutta la stagione, consapevole che prima o poi sarebbe arrivato, perché il lavoro, l’impegno, il sacrificio pagano sempre» esordisce visibilmente emozionato il presidente Giuseppe Esposito. «Qualcuno ad inizio campionato non credeva in noi, pensando che la Cesport fosse la matricola del girone, che alla lunga non avrebbe retto lo scotto della nuova categoria. Ed io invece in questi ragazzi ci ho sempre creduto. Ci ho creduto ad inizio stagione, quando sono arrivate due vittorie di fila, ci ho creduto nella fase centrale, che ci ha visto uscire dall’acqua sconfitti per cinque volte di fila, tra cui tre volte in casa, ci ho creduto a fine girone di andata e ad inizio girone di ritorno, dove abbiamo raggiunto il sesto posto in classifica e dopo aver affrontato le prime della classe con la consapevolezza dei nostri mezzi ed ancora di più ci ho creduto nelle ultime tre gare, dove ho sempre saputo che ancora una volta avrei potuto esultare insieme a voi». Scarico adrenalinico. «Oggi finalmente lo possiamo dire: la Cesport è salva! Anche l’anno prossimo giocheremo in serie A2 e già sono al lavoro per vivere nuove emozioni». Incontenibile come un bambino, incomprimibile come dirigente.



Il 4-4 a Fuorigrotta contro il Bari consegna a capitan Luigi Di Costanzo e soci quel punto utile che mancava per la matematica salvezza. Tra infortuni, assenze, squalifiche e imprevisti di varia natura, le calottine di Fabrizio Rossi, sostituito in panchina da Vito Ascione nell’ultima gara casalinga, hanno dimostrato temperamento, animati da forti motivazioni. «Gioia immensa. E’ la prima volta che riusciamo a salvarci in anticipo. Andiamo in vacanza felici» dichiara il metronomo del team Vincenzo Di Carluccio. «Era ora. La situazione si stava complicando. Sono contentissimo» afferma l’attaccante Ciro Ruocco. Gratificazione tripla per il due volte gialloblù Alessandro Femiano (nelle foto di Manuel Schembri). «Parma in B e noi promossi in A2 lo scorso anno. Parma in A e noi riconfermiamo la categoria. Dedico il trionfo alla mia futura sposa Germana. Non si può che essere contenti». Nei momenti entropici il bomber numero 10 ha riportato calma e lucidità con i suoi pesanti gol. «Abbiamo rischiato di perdere a un minuto dalla fine. Dall’alto qualcuno ci ha aiutato. La salvezza è stato un vero miracolo per gli innumerevoli problemi avuti». Bottiglie stappate negli spogliatoi, immancabili selfie, abbracci e cori. «A fine partita nelle mie urla di gioia c’era il grazie per tutti voi: per i giocatori e per il mister, ancora una volta usciti dall’acqua a testa alta, per i dirigenti, per l'addetto stampa Giuseppe Rovani e lo staff, senza il cui lavoro tutto ciò che abbiamo raggiunto non sarebbe stato possibile, per i tifosi, per la mia famiglia che mi supporta sempre in questa mia passione e quanti sono vicini in ogni modo a questa squadra, perché spero non la smetterete mai di esultare per questi colori» continua il patron. Da applausi la realà sportiva vomerese, che si barcamena, non da oggi, tra lampanti criticità impiantistiche. «Mai avuto la possibilità di gestire un impianto in proprio. Siamo alla Scandone in coabitazione: non è una struttura che potremmo gestire da soli». Universiadi 2019 all’orizzonte. «Sappiamo dei restyling che interessano le strutture per i Giochi universitari. Le istituzioni ci saranno molto vicine: il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, l’assessore allo sport, Ciro Borriello, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, conoscono i nostri sacrifici. Siamo ospiti paganti del Comune. Speriamo si possa affidare alla nostra piccola società, che ha portato risultati diversamente da chi gestisce piscine da una ventina d’anni senza ricadute, un impianto. Siamo fiduciosi». Esposito e la Cesport si godono il nuovo successo.

