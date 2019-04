Fed Cup Mosca: Giorgi, Errani, Trevisan e Paolini le quattro azzurre

Il capitano azzurro di Fed Cup, Tathiana Garbin, ha comunicato i nomi delle azzurre convocate per la sfida tra Russia e Italia in programma 20 e 21 aprile a Mosca, incontro valido come spareggio per la permanenza nel World Group II. La Garbin ha convocato: Camila Giorgi, Sara Errani, Martina Trevisan, Jasmine Paolini. Si giocherà sulla terra rossa indoor della Cska Arena della capitale della Russia.

