Nessun allargamento da 8 a 16 squadre per il World Group della Fed Cup nel 2019. È una delle notizie che arriva da Orlando, in Florida, dove è in svolgimento l'incontro annuale generale dell'Itf, appuntamento che ha come momento più atteso il voto sulla proposta di rivoluzionare il format della Coppa Davis. In un'altra votazione i rappresentanti delle 147 federazioni nazionali saranno chiamati a pronunciarsi anche per approvare o meno alcune modifiche relative alla Fed Cup (anche in questo caso serve una maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, ovvero 306 voti su 456 totali. In questo caso, escluso l'ampliamento del World Group a 16 squadre, le uniche novità per il 2019 sono: squadre di cinque giocatrici e tiebreak anche al terzo set. È invece allo studio una rivoluzione per il 2020 sulla falsariga del nuovo format proposto per la Coppa Davis, con un World Group da 28-30 squadre, articolato in una settimana di sfide con il tradizionale sistema casa-trasferta e poi finali in sede unica in una o due settimane. Trattandosi ancora di un progetto allo studio, non verrà messo in votazione in questa sede.

