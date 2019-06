Roger Federer vince per la decima volta il torneo Atp 500 di Halle, sull'erba tedesca. In finale, il campione svizzero si è imposto in due set sul belga David Goffin, che ieri aveva eliminato Matteo Berrettini, con il punteggio di 7-6 (7-2), 6-1.

