Miami, Federer batte Shapovalov e vola in finale contro Isner

Dodici mesi dopo John Isner è di nuovo in finale al torneo Atp di Miami. Lo statunitense, numero 9 del ranking mondiale e settimo favorito del seeding, ha fermato la cavalcata del Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, partito dalle qualificazioni, per poi diventare a 18 anni e 7 mesi (è nato a Montreal l'8 agosto del 2000) il più giovane ad arrivare al penultimo atto di questo torneo nei 35 anni di storia, e terzo in assoluto a raggiungere una semifinale in un «1000». Il 33enne di Greensboro, si è imposto con il punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), dopo un'ora e 53 minuti. In quella che sarà la sua 27esima finale in carriera - 14 i trofei fin qui messi in bacheca - «Long John» affronterà Roger Federer, numero 5 Atp e quarta testa di serie, che ha superato 6-2, 6-4, in un'ora e 12 minuti, l'altro Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero 23 del ranking mondiale e 20esima testa di serie.

