Federica Pellegrini: «Molestie anche nello sport, alle ragazze consiglio di non inviare foto nude»

«Le molestie, purtroppo, ci sono anche nel mondo dello sport. Non sono casi eclatanti: se capitasse a me, tutti lo saprebbero, invece in genere accade a ragazzine giovanissime e nessuno lo sa». Inizia così un vero e proprio appello di Federica Pellegrini nel corso di un'intervista a Sky Sport 24.



La campionessa del nuoto dice la sua e rivolge consigli alle promesse femminili dello sport italiano: «La cronaca racconta in continuazione di foto hard di minorenni, allora ci tengo a consigliare alle ragazze di non mandare certe foto in giro. Mostrarsi nude non serve a niente, perché il vero amore lo troverete tra vent'anni e di certo non vi sceglierà perché mandate foto in cui vi scoprite più di altre. Questo è un circolo vizioso e occorre interromperlo».



Parlando poi delle molestie sessuali, Federica Pellegrini è ferma sulla propria posizione: «Occorre in primis voler bene a se stesse e denunciare subito, ma occorre avere alle spalle una famiglia e persone fidate pronte a sostenerti in ogni momento».

